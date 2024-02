Pierwsza jazda: BMW CE 02 – jednoślad, wersja light

Tymczasem z BMW CE 02 sytuacja jest nieco odmienna, bo amatorzy na jednoślad wsiedli, odkręcili manetkę i w sumie tyle ich widziano. To jest właśnie niezaprzeczalna zaleta produktu BMW. Przy wadze maksymalnej 132 kg i siedzisku na poziomie 750 milimetrów nikt nie boi się wywrotki na parkingu. Co więcej, CE 02 ma bieg wsteczny. Wystarczy tylko wcisnąć przycisk, odkręcić manetkę… i to w sumie wszystko, co musisz wiedzieć.