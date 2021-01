Yamaha TDM 900 – cena i dane techniczne używanego modelu sportowo-turystycznego

Yamaha TDM 900 to turystyczny motocykl, który miał dostarczać frajdy z dynamicznej jazdy na drogach, których nawierzchnia nie zawsze jest idealna. To połączenie sportu i turystyki zapewniło temu modelowi popularność, którą do dziś widać na rynku wtórnym.

Początki, czyli Yamaha TDM 850

Yamaha TDM 900 była trzecim i ostatnim wcieleniem rodziny oznaczonej literami TDM. Jak wspominał współodpowiedzialny za te motocykle Hennes Fischer, wszystko rozpoczęło się od pomysłu na motocykl, który dostarczyłby dobrej zabawy podczas jazdy po bocznych drogach, które bywają kiepskiej jakości. Jednak nie miało to być stworzone z myślą o szutrach enduro, a motocykl, który na krętych górskich drogach dawałby taką frajdę jak sportowe maszyny, przy tym sprawdził się podczas dalszych wypraw, a do tego był dobrą propozycją do miasta.

Wikimedia Commons Yamaha TDM 850 Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Metalbeast

Tak powstała Yamaha TDM 850. Uniwersalny motocykl turystyczny, który odróżniał się od bardziej offroadowego XTZ 750 Super Tenere, z którego zapożyczono (i zmodyfikowano) silnik. Produkcja tej maszyny rozpoczęła się w 1992 r. i motocykl z miejsca stał się hitem we Francji, gdzie popularne było w tym czasie modyfikowanie motocykli tak, aby przystosować je do szybkiej jazdy po gorszych bocznych drogach. W 1996 r. pojawiła się druga generacja Yamahy TDM 850 ze zmienionym silnikiem oraz wyglądem, aż wreszcie 2001 r. na scenę wjechała trzecia odsłona tej sportowo-turystycznej maszyny.

Yamaha TDM 900 – nowoczesny i uniwersalny motocykl

Mimo pojawienia się drugiej generacji, Yamaha TDM 850 w znacznej części przez lata pozostawała tym samym motocyklem, w którym stale wprowadzano zmiany. W końcu jednak przyszedł czas na stworzenie następcy z prawdziwego zdarzenia. Po ok. 10 latach na rynku miał się pojawić nowoczesny model na kolejną dekadę, ale zarazem zachowujący ten sam uniwersalny charakter.

Etsuo Matsuki odpowiedzialny za powstanie Yamahy TDM 900 mówił, że sam jest fanem takich motocykli turystycznych z dwucylindrowymi silnikami i jego celem było stworzenie maszyny, która sprawdzi na górskich drogach Alp czy Pirenejów. Pokazuje to, że dalej to właśnie Europa była traktowana jako najważniejszy rynek dla tego modelu. Fakt, że od razu ten debiutujący w 2001 r. (i produkowany do 2011 r.) model był zaplanowany na przynajmniej 10 lat, oznaczał, że całą konstrukcję zaprojektowano od nowa, aby była maksymalnie nowoczesna.

Wikimedia Commons Yamaha TDM 900 Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Mpiet

Yamaha TDM 900 – nowy, większy silnik

Już sama nazwa Yamahy TDM 900 wskazuje na jedną z głównych zmian. Dwucylindrowy rzędowy silnik urósł z 850 do 900 cm3. W efekcie jego maksymalna moc wyniosła 86 KM przy 7500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy 89 Nm. Silnik otrzymał wtrysk paliwa, a jego charakterystyka pozwalała na dynamiczne przyspieszanie nawet na wyjeździe z ciasnych górskich zakrętów. Układ dolotowy został zaprojektowany również z myślą o pracy na dużych wysokościach – nawet ponad 3000 m n.p.m.

Specjalny wlot powietrza zmniejsza jego dopływ przy niskich obrotach i zwiększa przy wykorzystaniu pełnej mocy silnika. Wszystko to miało na celu zapewnienie świetnych osiągów właśnie na krętych drogach. Napęd przenoszony był za pośrednictwem nowej 6-biegowej skrzyni, co poprawiło komfort jazdy na autostradzie. Jak przystało na motocykl turystyczny zbiornik paliwa mieścił 20 l.

Yamaha TDM 900 – lżejszy i lepiej prowadzący się od poprzenika motocykl

Jako motocykl o dynamicznym, sportowym charakterze Yamaha TDM 900 otrzymała aluminiową ramę w miejsce stalowej. Dzięki temu przy jednoczesnym zwiększeniu sztywności o 40 proc. udało się zmniejszyć jej masę o 6 kg. Celem było uzyskanie charakterystyki bliższej tej znanej z miejskich nakedów. Zastosowano też lżejsze koła obute w szersze opony. Zarazem zachowano większy niż w miejskich motocyklach skok zawieszenia i zadbano o to, aby skutecznie tłumiło ono nierówności.

Wikimedia Commons Yamaha TDM 900 Źródło: Wikimedia Commons

Wpływ na właściwości jezdne miało też lepsze rozłożenie masy między osie (49,8 proc. na przednie koło), co było możliwe dzięki zmniejszeniu kąta pod którym zamontowany był silnik. Do tego dla poprawy stabilności wydłużono tylny wahacz. Choć pozycja siedząca była bardziej skierowana ku przodowi, to nadal była bardziej turystyczna niż sportowa.

Yamaha TDM 900 – ceny używanych motocykli

Modele z serii TDM dzięki swojej uniwersalności cały czas należą do popularnych motocykli na rynku wtórnym. Yamahę TDM 850 można dziś kupić w cenie 6-10 tys. zł. W tym przedziale jest w czym wybierać, ale najczęściej są to egzemplarze drugiej generacji. Yamahy TDM 900 kosztują 10-15 tys. zł i również w ich przypadku wybór często wybór jest spory.

Następcy Yamahy TDM 900

Wraz z końcem produkcji Yamahy TDM 900 w 2011 r. zakończyła się też historia rodziny TDM. Japońska marka powróciła na rynek uniwersalnych sportowo-turystycznych motocykli w 2015 r. z modelem Tracer 900, którego najnowsze wcielenie nosi nazwę Tracer 9. Model ten ma już trzycylindrowy silnik o mocy 119 KM znany z nakeda MT-09. Oprócz niego do oferty Yamahy w 2016 r. dołączył mniejszy Tracer 700 (dziś Tracer 7) z dwucylindrową jednostką napędową o mocy 73 KM.