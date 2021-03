Triumph tworzy tani model. Dostanie silnik z Indii

Co ciekawe, silnik nowego Pulsara (a co za tym idzie też triumpha) ma być chłodzony powietrzem, co pozwoli na uproszenie konstrukcji i zmniejszenie ceny. Dla popularnego indyjskiego motocykla będzie to większa jednostka niż konstrukcje montowane do tej pory. Z drugiej strony w przypadku Triumpha 250 cm3 będzie zdecydowanie najmniejszym silnikiem. Choć prawdopodobnie motocykl brytyjskiej marki trafi też do Europy, to niewykluczone, że głównym rynkiem dla niego będą Indie.