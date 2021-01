Bajaj najbardziej wartościową marką motocyklową na świecie

Jednak wystarczy wyjechać np. do Azji (czy to do samych Indii, czy do krajów Azji Południowo-Wschodniej), aby przekonać się, że Bajaj to ogromna firma. Jej motocykle widać tam na każdym kroku. Bajaj Pulsar to prawdziwy hit. Motocykl ten produkowany jest z silnikami od 125 do 220 cm3 i można go zobaczyć praktycznie wszędzie. Miliony pulsarów dla wielu osób stały się sposobem, aby przesiąść na nieco większe i mocniejsze maszyny niż dotychczas. Często mówi się, że miarą sukcesu jest liczba naśladowców, warto wiec wspomnieć, że w Chinach aż 11 firm postanowiło skopiować Pulsara.