Wyciekły dane KTM-a 1290 Super Adventure na 2021 r. Będzie trochę zmian

KTM 1290 Super Adventure na 2021 r. jeszcze czeka na oficjalną premierę. Jednak wiadomo, że się pojawi, bo austriacka marka musi dostosować swój flagowy model turystyczny do nowej normy emisji spalin Euro 5 . Efekt (poza ekologicznym) widać też w danych, które skrupulatnie zapisali redaktorzy serwisu Motorcycle.com. Maksymalna moc silnika o pojemności 1301 cm3 pozostanie bez zmian i będzie dalej wynosiła 160 KM, ale maksymalny moment obrotowy zmniejszy się ze 140 Nm do 138 Nm .

Co ciekawe, zmian związanych z silnikiem będzie więcej. Jednostka napędowa zostanie pochylona o 2 stopnie do przodu, co zmieni nieco rozkład masy i poprawi docisk przedniego koła potrzebny podczas dynamicznego przyspieszania. Silnik będzie chłodzony za pomocą dwóch oddzielnych chłodnic (w miejsce jednej większej), a wlot powietrza został tak przeprojektowany, aby wymiana filtra powietrza była łatwiejsza. Nowy KTM 1290 Super Adventure otrzyma też nową skrzynię biegów Pankl, która pojawiła się już w modelu 1290 Super Duke R