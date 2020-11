KTM 1290 Super Adventure – cena, informacje, dane techniczne

Słowo "super" w nazwie modelu ma podkreślać właśnie to, że 1290 jest największym i najmocniejszym motocyklem w tej grupie . Do tego, już raczej standardowo dla tego segmentu, oferowany jest w dwóch odmianach – nieco tańszej dla osób, które raczej nie szykują na ekstremalne wyprawy, tylko preferują jazdę po asfaltowych drogach, a także tej przygotowanej na wszystko, co może im rzucić przygoda.

KTM 1290 Super Adventure S należy do tych pierwszych i choć model ten sprawdzi się nie tylko na autostradzie czy drodze krajowej, to dla zwolenników bardziej ekstremalnego podróżowania stworzony został KTM 1290 Super Adventure R. Najłatwiej poznać go po orurowaniu chroniącym silnik, jednak różnic jest więcej. W terenie z pomocą przyjdzie zawieszenie o większym skoku – zarówno z przodu, jak i z tyłu. W miejsce niezłych 200 mm z modelu S, odmiana R może się pochwalić wartością 220 mm. Do tego ta druga wersja ma przydatne podczas offroadu wygodniejsze (miększe) siedzisko, które jednak wraz z zawieszeniem powoduje, że zamiast na i tak sporej wysokości 860 mm siedzi się aż na 890 mm. Nie jest to maszyna dla niskich. Nieco większa jest też masa wersji R – z pustym bakiem jest to 217 kg kontra 215 kg odmiany S.