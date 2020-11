KTM 690 Enduro R i KTM 690 SMC R na 2021 pokazane. Zmiany są kosmetyczne

Silnik motocykli KTM 690 Enduro R i 690 SMC R pozostał praktycznie bez zmian. Jednocylindrowa jednostka o pojemności 693 cm3 nadal generuje maksymalną moc 75 KM i maksymalny moment obrotowy 73,5 Nm. Normę Euro 5 udało się spełnić dzięki nowemu katalizatorowi. Co ważne – oba modele mogą mieć moc zdławioną tak, aby spełnić wymagania dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2 .

Bardziej offroadowo nastawiony KTM 690 Enduro R otrzymał zawieszenie WP Xplor zaczerpnięte z bardziej wyczynowych maszyn austriackiego producenta. Kilka zmian objęło elektronikę tego motocykla – m.in. kontrolę trakcji, ale też ABS. Jest to system typu cornering, czyli uwzględniający pochylenie motocykla w zakręcie. Do tego w trybie "street" ABS działa na obu kołach, natomiast przy ustawieniu "offroad" jest on wyłączany z tyłu, aby umożliwić uślizg na luźnej nawierzchni. Dzięki nowej opcji można łatwo wyłączyć ABS, a przy tym sam system został dopracowany tak, aby lepiej dawkować siłę hamowania.