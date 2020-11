KTM RC 390 – cena, informacje, dane techniczne

Kontrastuje to z niezbyt dużym silnikiem, ale w końcu o to chodzi w tym modelu – nie ma to być ekstremalna maszyna kosztująca krocie, ale ma tak wyglądać. Jednostka napędowa motocykla KTM RC 390 to jednocylindrowiec o pojemności 373 cm3 i maksymalnej mocy 44 KM, który pozwala na jazdę posiadaczom prawa jazdy kategorii A2. Maksymalny moment obrotowy to 35 Nm. Napęd przekazywany jest za pośrednictwem 6-stopniowej skrzyni biegów, a motocykl wyposażono też w sprzęgło antyhoppingowe.