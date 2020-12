Excelsior-Henderson może powrócić dzięki indyjskiej formie Bajaj

Excelsior-Henderson to amerykańska marka motocykli swoimi korzeniami sięgająca pierwszych dekad motoryzacji. Teraz prawa do niej posiada indyjski Bajaj i bardzo prawdopodobne, że planuje przywrócić ją do życia. Można się spodziewać, że stałaby się konkurencją dla Harleya-Davidsona i Indiana.

Excelsior Super X z 1928 r. Źródło: Wikimedia Commons , Fot: Thesupermat