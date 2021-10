Triumph Tiger Sport 660 najtańszym turystykiem marki. Właśnie zadebiutował nowy model

Triumph zagęszcza środek pola – tak można w skrócie opisać to, co się dzieje w brytyjskiej gamie motocykli turystycznych klasy adventure. Nie tak dawno temu do oferty dołączył Tiger 850 Sport, który jest tańszą i nieco słabszą wersją Tigera 900. Debiutujący teraz Tiger Sport 660 wpycha się bardzo blisko modelu 850, ale też zauważalnie się od niego różni.