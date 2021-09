Limitowany Triumph Tiger 900 Bond Edition to wyjątkowa okazja dla fanów agenta 007

Triumph Tiger 900 Bond Edition to odmiana limitowana do zaledwie 250 egzemplarzy. Oznacza to, że chętni na jej zakup muszą się spieszyć. Nie podano jeszcze ceny tej wersji, ale na pewno będzie ona wyższa niż 66 500 zł za standardowy model Rally Pro. Wiadomo za to, że liczne oznaczenia Bond Edition i specjalny kolor nie pozostawią wątpliwości, że ma się do czynienia z edycją specjalną.