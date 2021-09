Triumph pokazał zdjęcia z testów zupełnie nowego Tigera 1200

Prawdopodobnie Triumph Tiger 1200 otrzyma nieco inaczej zestrojoną wersję tej jednostki napędowej. Może to oznaczać moc mniejszą niż 180 KM z modelu Speed Triple 1200 RS, ale za to większy moment obrotowy w niskim i średnim zakresie. To na pewno byłoby bardziej odpowiednie dla motocykla tej klasy (poprzedni Tiger 1200 oferował 141 KM). A nawet 20 KM mniej oznaczałoby, że nowy turystyk adventure z Wielkiej Brytanii należałby do najmocniejszych na rynku.