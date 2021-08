Triumph Speed Triple 1200 RR na horyzoncie. Brytyjczycy idą w sport

Aktualnie Triumph w swojej gamie nie ma żadnego sportowego motocykla. Może to zaskakiwać, gdyż historycznie Brytyjczycy oferowali takie modele, do tego dostarczają silniki do maszyn wyścigowej klasy Moto 2, a w końcu mają konstrukcje i silniki, na bazie których można stworzyć sportowe modele. I właśnie się dowiedzieliśmy, że to ostatnie zostanie wykorzystane.