Triumph testuje nowy model klasy adventure. Tiger Sport 660 coraz bliżej

Brytyjczycy mają aktualnie w swojej ofercie dwa Tigery, czyli motocykle klasy adventure – 850 i 900. Niedługo dołączy do nich trzeci, czyli Tiger Sport 660. Co ciekawe, wszystkie te modele będą zaskakująco zbliżone do siebie. Tiger 850 Sport to nieco słabsza wersja "900-ki", a wszystko wskazuje, że mimo mniejszego silnika Tiger Sport 660 będzie oferował tylko minimalnie mniejszą moc. Różnic trzeba zatem szukać gdzie indziej.