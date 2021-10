Triumph Tiger 1200 testowany też na asfalcie. Brytyjczycy pokazali kolejne wideo

Triumph ostatnio jest w uderzeniu jeśli chodzi o nowe modele. Dwa debiuty, na które jeszcze czekamy, to najmniejszy i największy model turystyczny. Do oferty dołączy niedługo Tiger Sport 660, ale też nowa generacja Tigera 1200. Widzieliśmy już to, jak prototyp tego topowego turystyka Triumpha radzi sobie na szutrowych drogach. Teraz przyszedł czas na pokaz możliwości na asfalcie.