Triumph Speed Triple RR to dobrze znana technika w ostrym opakowaniu

Najważniejsze jednak są technikalia, które oczywiście nie rozczarowują. R może pochwalić się elektronicznie regulowanym, półaktywnym zawieszeniem Speed ​​Triple Öhlins Smart EC 2.0 czy oponami Pirelli Diablo Supercorsa SP V3. Aluminiowa rama została wyprofilowana tak, że jeździec siedzi na wysokości 82,5 cm, a więc tylko nieznacznie niżej. Pozycję manetek obniżono jednak o 5 cali (ok. 12,7 cm) i przesunięto je 2 cale (ok. 5 cm) do przodu.