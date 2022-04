Suzuki zaprezentowało V-Stroma SX 250. Na razie w Indiach, ale Europa stoi przez nim otworem

Turystyki z linii V-Strom – czy to większy 1050, czy mniejszy 650 – to uznane maszyny mające wyrobioną markę. Ale w ofercie japońskiej marki był też model 250. No właśnie – był. Wszystko przez normę emisji spalin Euro 5. Ale teraz wraca. Nowe Suzuki V-Strom SX 250 zostało zaprezentowane na rynek indyjski, jednak nie zapominajmy, że tam obowiązuje teraz norma spalin praktycznie identyczna z tą europejską.