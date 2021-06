Suzuki planuje GSX-S1000T. Turystyczna wersja nakeda już niedługo

Przypomnijmy, że za napęd Suzuki GSX-S1000 odpowiada czterocylindrowy silnik o pojemności 999 cm3, którego maksymalna moc to 152 KM przy 11 000 obr./min, a moment obrotowy jest równy 106 Nm przy 9250 obr./min. Oprócz lekkiego wzmocnienia jednostki napędowej, nowe Suzuki GSX-S1000 ma powiększony do 19 l zbiornik paliwa, co na pewno przyda się w odmianie stworzonej do dalszych wyjazdów.