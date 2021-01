KTM zapowiada premierę nowego modelu na 26 stycznia

Dopiero co Triumph zapowiedział premierę modelu Speed Triple 1200 RS na 26 stycznia, a teraz się okazało, że w tym samym dniu zadebiutuje nowy KTM. Nie wiadomo jednak jaki to będzie model. Oprócz licznika pojawiło się tylko napisane po angielsku hasło "the world gets smaller" ("świat staje się mniejszy"), co sugeruje motocykl turystyczny. I wiele wskazuje na to, że właśnie na tym haśle należy się bardziej skupić niż na torze wyścigowym, który posłużył mu jako tło.