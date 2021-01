Triumph zapowiada Speed Triple 1200 RS. Będzie to najmocniejszy naked marki

W połowie 2020 r. przyłapano na testach nową odsłonę Triumpha Speed Triple. Dziś już wiadomo, że będzie to zupełnie nowa wersja z większym silnikiem. Model oznaczony jako 1200 RS został zapowiedziany przez krótkie wideo. Oprócz nazwy nie zdradzono wiele. Z oficjalnych zdjęć wiadomo głównie, jak będą wyglądały światła nowego modelu . Jednak zdjęcia szpiegowskie ujawniły, że reszta nadwozia będzie podobna do aktualnie oferowanego Speed Triple. Zachowana zostanie taka sama rama, ale dużą różnicę (najpewniej nie tylko w wyglądzie) wprowadzi natomiast krótki układ wydechowy kończący się przed tylnym kołem.

Oczywiście, zgodnie z nazwą i tradycją marki, Triumph Speed Triple 1200 RS napędzany będzie trzycylindrowym rzędowym silnikiem. Pozostaje pytanie o jego moc, ale większa pojemność od standardowego modelu i litery RS w nazwie sugerują większą liczbę koni mechanicznych niż 150 z (niedługo) podstawowego modelu Speed Triple o pojemności 1050 cm3. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że nowy naked przebije też 167 KM modelu Rocket 3, co uczyniłoby go najmocniejszym motocyklem w gamie Triumpha.

All-New Speed Triple 1200 RS - The Revolution is Coming

Triumph zapowiada też, że Speed Triple 1200 RS to będzie "rewolucja" i to nie tylko jeśli chodzi o moc, ale też prowadzenie i zastosowaną technologię. I właśnie tego można się spodziewać. Skoro ma to być flagowy model marki, to otrzyma wszystko, co tylko Triumph ma najlepszego. Premiera nowego motocykla będzie miała miejsce 26 stycznia 2021 r. i wtedy poznamy dużo więcej informacji na jego temat.