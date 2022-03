KTM 125 Duke będzie miał nową generację. Może zadebiutować w 2023 r.

Należy pamiętać, że KTM 125 Duke to motocykl produkowany w Indiach przez firmę Bajaj i napędzany jej silnikiem. To raczej się nie zmieni, więc nadal indyjski wkład w ten model będzie znaczący. Niemniej ważne jest to, że mocniejszy 390 Duke to ten sam model, różniący się jedynie tym, że ma większy silnik. To oznacza, że prawdopodobnie on też niedługo doczeka się następny.