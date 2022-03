Kolejne marki wstrzymują działalność w Rosji. Yamaha, BMW i Polaris podjęły decyzję

Rosjanie już kilku jakiegoś czasu nie kupią motocykli Harleya-Davidsona czy Hondy. Do tej grupy dołączyły kolejne firmy motoryzacyjne. Wstrzymują one sprzedaż i eksport swoich pojazdów do Rosji. Przy tym warto zauważyć, że każda z nich sprzedaje nie tylko motocykle.