Debiutuje Indian Pursuit. Potężny turystyk to najdroższy model amerykańskiej marki

Silnik napędzający model Pursuit to już dobrze znany PowerPlus, czyli dwucylindrowa, widlasta jednostka o pojemności 1768 cm3, która rozwija moc 122 KM, a jej maksymalny moment obrotowy wynosi 178 Nm. Zatem siły napędowej nie zabraknie, a jest co napędzać, bo Pursuit to największy i najcięższy model amerykańskiej marki.