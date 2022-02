Wyjątkowy custom Indian FTR AMA to pierwszy z dwóch projektów

Indian FTR AMA to naprawdę złożony projekt. Część elementów zrobiła firma Vinco Racing z Holandii, wyjątkowe felgi nawiązujące do projektu Lancii przygotowała firma JoNich Wheels z Włoch, a przednie zawieszenie (Ohlins o średnicy 43 mm) zostało zmodyfikowane tak, aby przypominało to z motocykla Bol d’Or. Z tyłu znalazły się dwa amortyzatory i zrobiony specjalnie na potrzeby projektu FTR AMA dłuższy wahacz.