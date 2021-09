Kawasaki pokaże 9 nowych modeli. Oto, co wiemy o nich

Kawasaki USA planuje pokazać wszystkie nowości na 2022 r. na raz i będzie to miało miejsce 5 października 2021 r. Na zdjęciu wydać 8 przykrytych motocykli i jeden skuter wodny. My zajmiemy się jednośladami i zgadywanie, co szykuje japońska marka. Warto przy tym pamiętać, że oferta w USA jest nieco szersza niż w Polsce, więc możliwe, że nie wszystkie premiery trafią do nas.