Debiutuje Kawasaki Z650RS. Jest retro i jest nowocześnie

Za napęd modelu Z650RS odpowiada ten sam silnik, który znajdziemy w motocyklach Z650 i Ninja 650. Ma on też dokładnie te same parametry, co oznacza, że z dwucylindrowej, rzędowej jednostki o pojemności 649 cm3 generowana jest maksymalna moc 68 KM przy 8000 obr./min i maksymalny moment obrotowy 64 Nm przy 7700 obr./min. Opcjonalnie można zamówić zdławienie silnika do 47,5 KM, czyli maksymalnej mocy na kategorię A2.