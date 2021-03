Husqvarna Norden 901 przyłapana podczas testów. Szwedzki turystyk coraz bliżej

Fakt, że Husqvarna należy do KTM-a oznacza, że dziś motocykle szwedzkiej marki to te same konstrukcje, ale z mocno zmienioną stylistyką. Wszystko wskazuje na to, że podobnie sytuacja będzie wyglądała z modelem Norden 901. Nadwozie tego motocykla powinno prezentować się w sposób bardzo zbliżony do modelu koncepcyjnego, ale pod spodem będzie to KTM 890 Adventure.