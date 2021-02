Debiutuje Husqvarna Svartpilen 125. Styl większych modeli dostępny na kategorię B

Motocykle Husqvarny to bliźniacze modele KTM-ów, ale ubrane w wyjątkową stylistykę, która przyciąga klientów do szwedzkiej marki. Tak też jest z najnowszym motocyklem w jej ofercie, czyli modelem Svartpilen 125.

Husqvarna Svartpilen 125 to motocykl w stylu scramblera przeznaczony dla młodych motocyklistów z prawem jazdy kategorii A1, a w Polsce też dla posiadaczy od przynajmniej 3 lat uprawnień kategorii B. Model ten bez wątpienia przyciąga wzrok charakterystycznym dla szwedzkiej marki niepowtarzalnym stylem znanym z większych jej motocykli. I to właśnie podobieństwo "125-tki" do nich podkreśla Husqvarna, obiecując nie tylko ciekawy wygląd, ale też dobrą jakość i ergonomię.

Choć trzeba przyznać, że w tych aspektach, to raczej należy porównywać Husqvarnę Svartpilen 125 do nowego modelu KTM 125 Duke, gdyż są to bliźniacze konstrukcje. Pod inaczej zaprojektowanymi elementami nadwozia kryje się identyczna konstrukcja. Podstawą jest ta sama rama i podobnie jak w austriackim modelu z przodu znalazł się widelec upside-down WP Apex 43 mm, a z tyłu pojedynczy amortyzator WP Apex. Szprychowe felgi mają średnicę 17 cali i są obute w opony Pirelli, a szwedzki styl dopełniają światła LED – okrągłe z przodu i umieszczone pod siedziskiem z tyłu.

Materiały prasowe Husqvarna Svartpilen 125 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Husqvarna

Za napęd Husqvarny Svartpilen 125 odpowiada jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3, który spełnia normę Euro 5 i - zgodnie z obietnicami producenta - ma zapewniać niskie zużycie paliwa. Jest to jednostka indyjskiej firmy Bajaj i jej moc to 15 KM (maksymalna dla uprawnień kategorii A1), a jej maksymalny moment obrotowy wynosi 12 Nm. Najmniejszy model szwedzkiej marki bez płynów waży 146 kg, co oznacza, że jest o 7 kg cięższy od KTM-a 125 Duke’a.

Husqvarna Svartpilen 125 trafi do sprzedaży już w lutym 2021 r. W ofercie znajdą się też akcesoria zmieniające wygląd czy aspekty użytkowe szwedzkiej "125-tki". Już wcześniejsze doniesienia mówiły, że choć KTM 125 Duke jest produkowany w całości w Indiach, to Husqvarna Svartpilen 125 nie będzie oferowana w tym kraju, dlatego ma w częściach docierać do Europy i być montowana w Austrii.

