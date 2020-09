Husqvarna Norden 901 w wersji produkcyjnej wygląda jak koncept

Husqvarna Norden 901 będzie siostrzaną konstrukcją KTM-a 790 Adventure, ale na sterydach. Oznacza to, że silnik z 799 cm3 zostanie zastąpiony wersją znaną z modelu 890 Duke, czyli tą o pojemności 890 cm3. Odpowiednio zwiększy to też produkowaną przez niego moc do 121 KM i moment obrotowy do 99 Nm. Husqvarna otrzyma też oddzielny wyświetlacz dla nawigacji i bogatsze wyposażenie. Oczywiście to wszystko oznacza też, że będzie droższa. O ile? Tego nie wiadomo, ale KTM 790 Adventure w wersji podstawowej to wydatek 53 600 zł.