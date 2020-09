Elektryczna Husqvarna E-Pilen może pojawić się w sprzedaży w 2022 roku

Pojawił się pierwszy obrazek pokazujący, jak będzie prezentować się elektryczny motocykl Husqvarny o nazwie E-Pilen. Do salonów trafi on prawdopodobnie w 2022 roku. Będzie to mała maszyna, która najlepiej sprawdzi się w miastach lub na krótkich dystansach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Husqvarna E-Pilen (Materiały prasowe, Fot: Husqvarna)