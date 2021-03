Husqvarna kombinuje z prądem. Elektryczny skuter "wyciekł" i wygląda świetnie

Husqvarna oferuje jednoślady o nietypowym wyglądzie, jest więc idealną marką do wprowadzenia do sprzedaży futurystycznego elektrycznego skutera. W sieci pojawił się szkic ujawniający wygląd nowego modelu. Znamy też jego parametry techniczne.

Husqvarna E-01 – tak może nazywać się pierwszy elektryczny skuter szwedzkiej marki. Jak podaje serwis Motoroids, do internetu wyciekły informacje i pierwszy szkic pokazujący, jak ten jednoślad będzie wyglądał i jego stylistyka świetnie wpisuje się w styl Husqvarny. Motocykle tej marki z jednej strony nawiązują do wyglądu retro, a z drugiej prezentują się lekko i nowocześnie. W przypadku skutera zaoblone prostokątne kształty wyglądają futurystycznie. E-01 to już drugi oczekiwany elektryczny jednoślad marki po motocyklu E-Pilen, który też jest spodziewany w najbliższym czasie.

Husqvarna to marka należąca do firmy KTM, a z kolei w tej niemal połowę udziałów ma indyjski Bajaj. Efekty tego widać choćby w azjatyckim rodowodzie (i produkcji) małych modeli zarówno szwedzkiej, jak i austriackiej marki. Podobnie ma być z Husqvarną E-01. Pod spodem będzie to już produkowany Bajaj Chetak – indyjski skuter elektryczny, który jednak ma zupełnie inną stylistykę. Model ten wygląda klasycznie, bardziej jak konkurent elektrycznej vespy.

Skoro Husqvarna E-01 to Bajaj Chetak w nowoczesnych ciuchach, to znamy już parametry techniczne nadchodzącego skutera szwedzkiej marki. Oznacza to zasięg 95 km i moc 4 kW (5,4 KM), czyli maksymalną dla posiadaczy prawa jazdy kategorii AM. Husqvarna E-01 będzie więc klasyfikowana jako motorower (odpowiednik spalinowego skutera 50 cm3). Oczywiście, aby być zgodny z tą klasą pojazdów, będzie musiała mieć ogranicznik prędkości do 45 km/h, gdyż indyjski skuter rozpędza się do 60 km/h.

E-01 to model tworzony z myślą o Europie, ale nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby był sprzedawany też w Indiach. Pokrewieństwo z Bajajem Chetakiem oznacza, że niemal na pewno skuter Husqvarny będzie produkowany właśnie w tym azjatyckim kraju. Motoroids.com twierdzi, że skuter E-01 (choć nie wiadomo, czy to jego ostateczna nazwa) ma trafić do sprzedaży już w 2021 r.