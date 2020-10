BMW R 18 Classic – wyjątkowy model w wydaniu turystycznym

BMW R 18 Classic już jakiś czas temu zostało przyłapane podczas testów, więc jego premiera nie jest niespodzianką. Jest to bagger w klasycznym stylu. W standardzie otrzymał dużą szybkę, boczne kufry i siedzisko dla pasażera . Wszystkie te trzy elementy można łatwo zdemontować. Oprócz tego BMW R 18 Classic wyróżnia się dodatkowymi światłami LED z przodu, tempomatem w standardzie i przednim kołem, które zamiast 19 cali ma 16 cali.

Swoim wyglądem BMW R 18 Classic z jednej strony nawiązuje do klasycznych modeli niemieckiej marki (m.in. R 5), a z drugiej do dużych turystycznych motocykli z USA. Odmiana Classic otrzymała też prosty wydech bardziej pasujący do stylu tej wersji.