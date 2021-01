BMW Motorrad zaliczyło drugi najlepszy wynik w historii

BMW chwali się wynikami sprzedaży w 2020 r. Był to drugi najlepszy wynik w historii tej marki. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Niemców, ale nieco gorsza, niż się może wydawać na pierwszy rzut oka.

W 2020 r. BMW Motorrad dostarczyło swoim klientom 169 272 motocykli i skuterów. Jest to świetny wynik, ale trzeba przy tym zauważyć, że w 2019 r. było to 175 162 pojazdów, a to natomiast oznacza spadek o 3,4 proc. Jednak z drugiej strony 2020 r. był niezwykle trudny dla całej branży motocyklowej. Trzeba pamiętać, o tym, że w wielu krajach na wiosnę sprzedaż niemal stanęła ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Druga połowa roku była już bardzo udana, ale w jej trakcie firmy przede wszystkim "zasypywał"” straty z wcześniejszych miesięcy.

– Po trudnych miesiącach od marca do czerwca cały zespół BMW Motorrad był w stanie odmienić sytuację dzięki pragmatycznej elastyczności i wielkiemu osobistemu zaangażowaniu – chwali swoich pracowników Markus Schramm.

W 2020 r. BMW wprowadziło do sprzedaży 13 nowych lub zmodyfikowanych modeli. Oczywiście w części przypadków było to spowodowane potrzebą dostosowania ich do normy Euro 5. Najważniejszą premierą bez wątpienia było BMW R 18 – pierwszy duży cruiser w historii niemieckiej marki, który z miejsca wywołał spore zamieszanie i zebrał dużo pochwał. W ofercie pojawił się też pierwszy model M w motocyklowej historii marki, czyli BMW M 1000 RR.

Sytuacja BMW w Europie, który jest największym sprzedażowo rejonem dla tej marki, wygląda różnie. Z jednej strony w Niemczech i Francji BMW sprzedało w 2020 r. więcej jednośladów niż w 2019 r. Z drugiej zaliczyło spadki we Włoszech, w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ogólnie wynik w Europie był o 5,3 proc. gorszy niż rok wcześniej. Natomiast ogromny wzrost sprzedaży (aż o 33,7 proc.) BMW odnotowało w Chinach, co ze względu na potencjał tego rynku może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Również w Ameryce Południowej (+6,4 proc.) niemiecka marka odnotowała wzrosty, ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii, która też należy do największych rynków na świecie.

Nie jest niespodzianką, że blisko 80 000 ze sprzedanych jednośladów BMW napędzały silniki typu bokser, które wśród motocykli odpowiadają za napęd większości modeli. Dobre wyniki na rozwijających się rynkach oznaczają, że w 2020 r. szczególną popularnością cieszyły się modele z małymi i średnimi silnikami – od G 310 R i G 310 GS po F 750 GS i F 850 GS.

BMW spodziewa się, że sytuacja na rynku motocyklowym w 2021 r. nadal pozostanie nieprzewidywalna, jednak zarazem będzie to pierwszy pełen rok sprzedaży dla modeli, które zadebiutowały już pod koniec sezonu 2020, a to powinno przełożyć się na wyniki sprzedaży.