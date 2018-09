Auta z wyciętym DPF-em nie przejdą przeglądu. Rząd szykuje rewolucję

Kierowcy, którzy zdecydowali się na wycięcie filtru DPF, mają powody do obawy. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce takie auta nie uzyskają pozytywnego wyniku badania technicznego. Jedynym wyjściem będzie ponowna instalacja elementu.

Jak informuje dziennik.pl, rząd pracuje nad zaostrzeniem przepisów. Podczas okresowego badania technicznego diagnosta miałby sprawdzić, czy w aucie został wycięty filtr DPF . Procedurę opracowano we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego. Należy spodziewać się, że zaostrzone zostaną dopuszczalne wartości zadymienia, dzięki czemu możliwe będzie wykrycie ingerencji w samochód. Podejrzenie usunięcia filtra będzie weryfikowane w systemie diagnostyki pokładowej.

Co, gdy uda się potwierdzić, że w aucie brakuje DPF-u? Po pierwsze, kierowca musi pamiętać, że wyniki badania będą archiwizowane. Po drugie, zgodnie z informacjami podanymi przez dziennik.pl, taki samochód nie uzyska pozytywnego wyniku przeglądu, a właściciel będzie musiał doposażyć je w brakujący element . Koszt takiej operacji może przekroczyć nawet 5 tys. zł. W lutym 2018 roku posłowie Nowoczesnej złożyli projekt ustawy , który zakłada, że kierowca przyłapany na usunięciu filtra zostanie ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł .

Zadaniem DPF-u jest oczyszczanie spalin z cząstek sadzy i popiołów. Wraz ze wzrostem przebiegu auta staje się on jednak kłopotliwy dla właściciela i wymaga wizyt w serwisie. Po przejechaniu około 200-300 tys. km czasem niezbędna jest jego wymiana, dlatego niektórzy kierowcy decydują się na usunięcie elementu, nie licząc się z konsekwencjami takiego ruchu. Ciężkie cząstki sadzy, które filtr blokują, po przedostaniu się do powietrza trafiają do naszych płuc i mogą powodować ciężkie choroby – od astmy i dolegliwości układu oddechowego, po nowotwory.