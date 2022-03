22 nowości Hondy na 2022 r. Ruszają jazdy testowe

Honda startuje z jazdami testowymi w swoich salonach. Klienci będą mogli zapoznać się ze wszystkimi nowościami japońskiej marki. Najważniejsze z nich to turystyczny model NT1100 z dwucylindrowym silnikiem z modelu Africa Twin, od którego różni się bardziej drogowym charakterem. Za to skuter ADV350 to kolejny członek rodziny, który ma lepiej sprawdzić się poza asfaltem. Honda Dax, która wraca do oferty po 41 latach, pojawi się w sprzedaży latem.