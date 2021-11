Honda CBR1000RR-R Fireblade SP na 30-lecie modelu. Zmiany też w wersji podstawowej

Poprawiono dopływ powietrza do silnika poprzez przeprojektowanie airboxa i jego kanałów dolotowych. Zmodyfikowano też porty dolotowe silnika oraz poprawiono przepływ spalin do katalizatora (który sam też został zmodernizowany wraz z niewielkimi zmianami w wydechu). Zmniejszono napięcie sprężyny w elektronicznie sterowanej przepustnicy, co poprawiła liniowość jej działania. Udoskonalono również system kontroli momentu obrotowego dostosowując ją do zmienionej charakterystyki układu przeniesienia napędu, co w efekcie poprawia przyczepność.