Debiutuje Honda NT1100, czyli siostra modelu Africa Twin na autostrady i kręte górskie drogi

Honda CRF1100L Africa Twin to motocykl kultowy. Maszyna stworzona do wypraw przez bezdroża (czy to polne drogi w sąsiedztwie, czy dalekie wyprawy przez świat). Jednak nie każdy planuje częste opuszczanie asfaltu i to właśnie dla takich osób Honda przygotowała model NT1100. W skrócie jest to bardziej sportowa Africa Twin.