Honda szykuje skuter ADV350. Przygodowy i praktyczny

Honda X-ADV to skuter spokrewniony z modelem Forza 750. Napędzany jest tym samym dwucylindrowym silnikiem o pojemności 745 cm3, którego maksymalna moc to 58,6 KM 6750 obr./min. Jednak X-ADV wyróżnia się nie tylko wyglądem. To ma być prawdziwie turystyczny skuter.