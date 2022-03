Honda Dax wraca. To kolejny model w starym stylu w ofercie japońskiej marki

Konstrukcyjnie Dax jest jest zbliżony do Groma, a jeszcze bardziej (też ma dwa klasyczne amortyzatory z tyłu) do modelu Monkey. Jednak nie są to bliźniacy. Różnice nie dotyczą samej stylistyki, ale też choćby właśnie tylnego zawieszenia. Przy czym cały czas jest to bardzo kompaktowa maszyna, która waży 107 kg.