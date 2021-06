Najpopularniejszy pojazd w historii dalej w sprzedaży. Honda Super Cub 125 z nowym silnikiem

Producent podkreśla, że jest to nowa konstrukcja, która oczywiście spełnia normę Euro 5. Jest to silnik, który już pod koniec 2020 r. trafił do Hondy MSX125 Grom, a teraz w nieco innym zestrojeniu będzie napędzał też Monkey. W przypadku Super Cub 125 ta jednocylindrowa jednostka chłodzona powietrzem o pojemności 124 cm3 generuje 9,8 KM (niecałe 0,2 KM więcej niż poprzednio) przy 7500 obr./min i 10,4 Nm przy 6250 obr./min.