Debiutuje nietypowy skuter. Honda ADV350 to dowód, że klientom się podoba ten styl

Pod spodem ADV350 jest to ta sama konstrukcja i napęd co Forza 350. Jednocylindrowy silnik generuje 29,2 KM przy 7500 obr./min i 31,5 Nm przy 5250 obr./min. Zbiornik paliwa o pojemności 11,7 l zapewnia niezły zasięg 340 km. Jednak klienci mają czuć, że faktycznie jest to inny model, a nie jedynie przebrana Forza. Dlatego Honda ADV350 ma zmienione zawieszenie. Z przodu jest to widelec z goleniami o średnicy 37 mm (i skoku 125 mm), a z tyłu dwa amortyzatory z zewnętrznymi zbiornikami oleju. Trzeba przyznać, że już sam wygląd tych elementów jest bojowy.