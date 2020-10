Honda Forza 350, czyli większy silnik w popularnym skuterze

Honda odświeża swój skuter średniej wielkości. Zmiany są więcej niż kosmetyczne, gdyż Forza 300 staje się Forzą 350, czyli otrzymuje większy i mocniejszy silnik. Dzięki temu skuter Hondy będzie miał lepsze osiągi, a przy tym będzie bardziej ekologiczny.

Obok debiutu nowego dużego skutera, czyli modelu Forza 750, Honda wprowadziła sporo zmian w mniejszym modelu. Najważniejszą z nich widać już po nazwie, gdyż skuter ten to teraz Forza 350. Oznacza to wzrost pojemności silnika o 51 cm3 z 279 cm3 do 330 cm3 przy zachowaniu takiego samego ciężaru jednostki napędowej. Wraz z tą zmianą zwiększyła się też maksymalna moc przez nią generowana – z 25,16 KM przy 7000 obr./min do 28,6 KM przy 7500 obr./min. Natomiast maksymalny moment obrotowy zmienił się z 27,2 Nm przy 5750 obr./min na 31,9 Nm / 5250 obr./min.

W efekcie prędkość maksymalna wzrosła do 137 km/h i poprawiło się też przyspieszenie. W świetle nowych wymogów niemniej ważne było też dostosowanie silnika do normy emisji spalin Euro 5. Zużycie paliwa wzrosło minimalnie – wg danych producenta z 3,2 do 3,3 l/100 km. Oznacza to, że Honda Forza 350 może przejechać na jednym baku nawet sporo ponad 300 km.

Materiały prasowe Honda Forza 350 (Materiały prasowe)

Masa całego skutera wzrosła o 3 kg do 185 kg, ale mimo nowej nazwy i silnika, jego wygląd nie uległ większym zmianom. Nieco popracowano nad aerodynamiką, ale są to kosmetyczne modyfikacje, które niełatwo zauważyć na pierwszy rzut oka. Ważniejszą nowością jest to, że o 40 mm zwiększono zakres regulacji wysokości przedniej szyby. Natomiast w schowku umieszczono gniazdo USB (które zastąpiło gniazdo 12V), co pozwala np. na ładowanie telefonu podczas jazdy.

Dodatkowo opcjonalnie Honda Forza 350 może mieć możliwość bezprzewodowego połączenia z telefonem za pomocą Bluetootha. Wtedy możliwe jest korzystanie z głosowego sterowania funkcjami skutera za pomocą systemu Honda Smartphone Voice Control.

Materiały prasowe Honda Forza 350 (Materiały prasowe)