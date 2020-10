Honda Forza 750 bez tajemnic. To największy miejski skuter marki

Do Forzy 125 i 350 dołącza topowe wydanie 750 będące nie tylko najmocniejszą, ale i najbardziej luksusową wersją modelu. To propozycja która łączy sportową zwinność z komfortem i wygodą na co dzień. Choć, jak przystało na skuter, jest to maszyna zaprojektowana głównie z myślą o jeździe w mieście, powinna sprawdzić się również w dłuższej trasie.