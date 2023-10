Zdecydowanie najtańsze. Triumph podał ceny modeli Speed 400 i Scrambler 400 X

Nowa linia motocykli Triumpha oznaczona liczbą 400 to efekt współpracy Brytyjczyków z indyjską marką Bajaj. To zarazem najbardziej bazowe modele w ofercie i wyposażone w najmniejsze silniki. Zgodnie z przewidywaniami są one też zdecydowanie tańsze ode wszystkiego, co ostatnio Triumph ma w ofercie.