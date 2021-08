Yamaha zastrzegła nazwy R2 i R9. Rodzina sportowych modeli się rozrośnie

Yamaha YZF-R6 była bardzo popularnym sportowcem średniej klasy. Jednak spory staż na rynku oznaczał, że po wprowadzeniu normy Euro 5 nie było już sensu dostosowywać czterocylindrowej rzędowej "600-tki" do nowych ekologicznych wymagań. Choć R6 jest nadal w sprzedaży, to tylko z przeznaczeniem na tor, bez homologacji drogowej. Niedawno do gamy Yamahy dołączył model R7, jednak tak naprawdę nie jest to przecież następca "szóstki".