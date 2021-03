Yamaha zarejestrowała długą listę nazw motocykli sportowych. To zapowiedź nowych modeli?

Niedawno amerykańskie dokumenty homologacyjne potwierdziły plotki mówiące, że Yamaha przygotowuje następcę modelu R6 (a przynajmniej model, który uzupełni lukę w ofercie) pod nazwą R7 . Teraz serwis Motorcycle.com opublikował listę nazw, które Yamaha chce zarejestrować w Japonii. Są to modele od R1 do R9, a także R15, R20 i R25 . Oczywiście w każdym przypadku złożono też wniosek o rejestrację nazwy z przedrostkiem YZF.

Długość listy z zarejestrowanymi w Japonii nazwami powoduje jednak, że trudno powiedzieć, które Yamaha faktycznie będzie miała zamiar wykorzystać. Możliwe, że w Azji wróci "150-tka", gdyż jest to popularna tam pojemność silnika. Sportowy model na bazie Yamahy MT-07 wydaje się niemal pewny. W ofercie zostaną R3 i topowy motocykl japońskiej marki R1. A co z resztą?

Zapewne w dużym stopniu chodziło po prostu o zabezpieczenie się przed tym, aby ktoś inny nie zaczął oferować motocykli o nazwach zbliżonych to tych znanych z oferty Yamahy. Zatem nie wszystkie zarejestrowane modele trafią do sprzedaży. W wielu przypadkach japoński producent nie ma nawet silników odpowiadających kolejnym liczbom w nazwach. Trudno też stwierdzić, czym miałyby się różnić model YZF-R2 od YZF-R20. Jeśli faktycznie powstanie sportowa "200-tka" to zapewne przyjmie jedną z tych nazw, a druga zostanie odłożona na półkę.