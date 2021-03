Plotki się potwierdzają. Yamaha przygotowuje model R7

W kalifornijskim urzędzie w dokumentach homologacyjnych Yamahy pojawiła się nazwa YZF-R7. To potwierdza, że japońska marka już pracuje nad powrotem do sportowej klasy średniej. Model ten zająłby miejsce Yamahy R6.

Yamaha R6 (na wielu rynkach znana jako YZF-R6) była uznanym motocyklem sportowym średniej klasy, który oferowany był od 1999 r. Od tego czasu model ten wielokrotnie był ulepszany, ale wprowadzenie normy Euro 5 oznaczało jego koniec – przynajmniej częściowo, bo Yamaha R6 cały czas oferowana jest jako maszyna na tor bez homologacji drogowej. Jednak bez wątpienia pozostawiło to dziurę w ofercie japońskiej marki, ale wszystko wskazuje na to, że niedługo zostanie ona załatana przez Yamahę R7.

Plotki o nowym motocyklu sportowym średniej klasy od Yamahy pojawiają się już od pewnego czasu. Teraz dostaliśmy coś, co można nazwać potwierdzeniem. Do California Air Resources Board, zajmującego się homologacją pojazdów, trafiły dokumenty wymieniające z nazwy model YZF-R7. Oznacza to, że taki motocykl faktycznie jest blisko.

Jaka to będzie maszyna? Yamaha R7 na pewno będzie miała rozbudowane sportowe owiewki, tak jak wcześniej R6, ale też R1 czy R3. Do tego należy oczekiwać zawieszenia dostosowanego do jazdy po torze. W końcu już wcześniej oferowany model był bardzo skuteczny w tym środowisku. Pozostaje jednak pytanie o silnik. Raczej nie ma co liczyć na rzędową czwórkę jak w R6.

Niemal wszystkie plotki mówią o jednostce CP2 znanej z modelu MT-07. Jest to dwucylindrowy silnik o pojemności 689 cm3 i mocy 73,4 KM. Jednak taka wartość jest nie tylko dużo mniejsza od 118,4 KM z Yamahy R6, ale też od konkurencji (np. Aprilia RS 660 oferuje okrągłe 100 KM). Oznacza to, że Yamaha R7 albo będzie plasowana niżej, albo inżynierowie będą musieli mocno podkręcić osiągi silnika (o ile to w ogóle możliwe).

Nadchodząca Yamaha YZF-R7 nie będzie pierwszym motocyklem o tej nazwie stworzonym przez japońską markę. W 1999 r. (tym samym, gdy debiutował model R6) powstał limitowany do zaledwie 500 egzemplarzy sportowy motocykl o nazwie R7. Była to maszyna stworzona na potrzeby homologacyjne do startu w mistrzostwach Superbike World Championship.