Debiutuje Yamaha R7. To sportowiec, na którego czekaliśmy

Yamaha R7 powstała na bazie nakeda MT-07. Ma nie tylko tę samą ramę co miejski brat, ale też silnik. Jest to dwucylindrowa jednostka o pojemności 689 cm3, której maksymalna moc wynosi 73,4 KM przy 8750 obr./min (w porównaniu do 118,4 KM przy 14 500 obr./min w czterocylindrowym R6). Jednak taka konstrukcja oznacza za to wyższy niż w starym modelu maksymalny moment obrotowy równy 67 Nm przy 6500 obr./min. Jak widać czasy się zmieniają i dziś to motocykle sportowe powstają na bazie nakedów, a nie odwrotnie, jak to miało miejsce dawniej.