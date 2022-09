Wymienne baterie w różnych markach. Konsorcjum ma już 21 członków

Gdy rozładuje mi się akumulator w motocyklu czy skuterze, podjadę do jednego z wielu punktów, wymienię baterię na naładowaną i mogę jechać dalej. Tak ma wyglądać elektryczna przyszłość jednośladów, a ich producenci wiedzą, że aby taki scenariusz faktycznie zaistniał, te wymienne akumulatory muszą być takie same niezależnie od marki jednośladu. Co więcej, w takiej sytuacji baterie mogą być dostarczane przez firmy nie produkujące pojazdów.