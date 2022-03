Trójkołowy skuter na kategorię B Kymco CV3 wreszcie w Polsce. Znamy cenę

Typowo dla takich trójkołowych konstrukcji Kymco CV3 ma blokadę przedniego zawieszenia, którą można włączyć przy zatrzymaniu, dzięki czemu skuter będzie stał sam, bez potrzeby podpierania go nogami czy nóżką. Przednie koła mają średnicę 13 cali, a tylne 15 cali. Jest to skuter sporej wielkości, a to przekłada się też na jego masę. Bez płynów waży on aż 280 kg. Wśród wyposażenia znajduje się też kolorowy wyświetlacz z systemem Noodoe.